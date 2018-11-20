В Дагестане строительную компанию обвинили в краже 139,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-20T17:35:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане строительную компанию "Строй Мир" обвиняют в хищении 139,5 млн рублей у "Дагэнергобанка". Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в республиканской прокуратуре:

- Учредитель и руководитель строительной компании "Строй Мир", у которого были финансовые отношения с "Дагэнергобанком", с использованием документов подконтрольных ему юридических лиц - "Автодом-Сервис", "Спектр-М", "Агростройтехника" "Базис-М", "Молния" "Северная Кавказская Инвестиционная Топливная Компания", оформленных на номинальных руководителей, получил в банке кредит в 139,5 млн рублей, - объяснили в ведомстве. - В последующем злоумышленник похитил денежные средства, чем причинил банку ущерб в указанном размере.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Кировский районный суд.