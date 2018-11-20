OFFZONE собрала более 700 экспертов по практической кибербезопасности

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-20T18:31:39+03:00

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Дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE провела международную конференцию по практической кибербезопасности OFFZONE 2018. На мероприятии, прошедшем в центре Digital October в Москве, собрались более 700 экспертов, исследователей и участников профессиональных сообществ из России, Европы, Азии и Америки. Специальным гостем стал представитель оргкомитета одной из знаковых отраслевых конференций мира - DEFCON (проводится в Лас-Вегасе с 1993 г.).

Гости OFFZONE обсудили различные аспекты кибербезопасности в двух основных секциях (Main Track и Fast Track), а также на трех тематических треках: от представителей крупнейших финансовых организаций (FINANCE.ZONE), экспертов по анализу защищенности веб-приложений (WEB.ZONE), исследователей аппаратного обеспечения и электроники (HARDWARE.ZONE). Более 50 признанных экспертов из России, Европы и Азии выступили с докладами за два дня конференции, в их числе представители BI.ZONE, «Лаборатории Касперского» и других.

Спикеры представили ретроспективу отрасли за последние 20 лет, а также очертили наиболее перспективные направления развития. Была предложена методика более эффективного обучения специалистов по кибербезопасности, продемонстрирована практическая реализация атак на встраиваемые системы, разобраны сильные стороны и уязвимости последних обновлений популярных сервисов и алгоритмов.

Специалисты BI.ZONE и ПАО Сбербанк выступили на нескольких треках, представив собственное исследование безопасности биометрических технологий аутентификации, а также подробно рассказав о современных подходах злоумышленников к фишингу и атакам на юридических лиц в финансовой сфере. В рамках конференции также состоялся финал ежегодных соревнований по этичному хакингу CTFZONE 2018, которые уже несколько лет привлекают участников со всего мира.

Из более 1000 команд отборочного этапа в финал прошли лучшие 10 участников из России, Венгрии, Китая, Польши, Украины и Южной Кореи. Целью команд-финалистов было обнаружить как можно больше уязвимостей в сервисах противников, одновременно отражая атаки соперников и защищая собственную инфраструктуру. Соревнование оказалось очень динамичным: весь первый день в лидеры поочередно выбивались команды из 3 стран.

С утра второго дня определились фавориты, которые по итогам соревнования поделят призовой фонд - 18 000 долл. США. Помимо докладов, участникам и гостям OFFZONE были предложены задания на знание теории и практики кибербезопасности от партнеров конференции - компаний «Лаборатория Касперского», QIWI, Wallarm. Множество сторонних активностей и оформление площадки позволили полностью погрузиться в настоящую атмосферу постапокалипсиса, что еще раз напомнило о серьезности стоящих перед планетой киберугроз.

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