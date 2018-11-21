На Ставрополье вернули свет 26 тысяч человек, остававшимся без электричества из-за аварии
Изменить размер текста:
Восстановлено полностью электроснабжение всех потребителей на Ставрополье после отключения электроподстанции. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.
- Всем потребителям накануне было подано напряжение, - говорится в сообщении. - Отмечается, что в зону отключения временно попали жители города Благодарный Ставропольского края.
Ранее сообщалось о проведении аварийно-восстановительных работ на подстанции "Благодарная" в Ставропольском крае. Без электроснабжения оставалось около 26,2 тыс. человек. Однако сейчас ремонт на подстанции завершен.