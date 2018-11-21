В Ставрополе начинающий водитель сбил на переходе женщину

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-21T10:13:38+03:00

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20 ноября в Ставрополе 18-летний водитель случайно сбил женщину на пешеходном переходе.

Парень на автомобиле «Лада Приора» выезжал со стороны улицы Бруснева на проспект Кулакова и при повороте налево случайно наехал на пешехода. 53-летняя женщина получила серьезную травму головы и была срочно госпитализирована в ближайшую больницу.

Как сообщает отдел пропаганды безопасности ГИБДД по Ставропольскому краю, молодой человек получил водительские права всего лишь около полгода назад. За это время он более 10 раз штрафовался за различного рода нарушения ПДД.

Сейчас выясняются все подробности происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.