В Ставрополе теневик сколотил 10-миллионное состояние на аккумуляторах
В Ставрополе поймали бизнесмена, незаконно перепродававшего ранее использованные аккумуляторные батареи. Два года директор фирмы заключал контракты с целыми организациями краевой столицы, не имея на свою деятельность никаких разрешений.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ставропольского МВД, на теневом деле злоумышленник заработал 10 млн рублей.
- Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Ставрополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "незаконное предпринимательство", - добавили в ведомстве. - Ведутся дальнейшие следственные действия.