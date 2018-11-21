2018-11-21T11:05:52+03:00
Происшествия

В Ставрополе теневик сколотил 10-миллионное состояние на аккумуляторах

Бизнесмен перепродавал бэушные батареи целым организациям
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе поймали бизнесмена, незаконно перепродававшего ранее использованные аккумуляторные батареи. Два года директор фирмы заключал контракты с целыми организациями краевой столицы, не имея на свою деятельность никаких разрешений.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ставропольского МВД, на теневом деле злоумышленник заработал 10 млн рублей.

- Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Ставрополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "незаконное предпринимательство", - добавили в ведомстве. - Ведутся дальнейшие следственные действия.

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