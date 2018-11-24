2018-11-24T08:31:51+03:00
Происшествия

В Ставрополь автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку

Михаил ЮЖНЫЙ
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Инцидент произошёл 23 ноября, около 13:40, на перекресте проспекта Кулакова и улицы Ленина Ставрополя. Водитель машины «ГАЗ» во время поворота налево сбил 80-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Ставрополя.

- Пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному пешеходу на запрещающий сигнал светофора, - уточнили правоохранители. - В результате ДТП пожилая женщина с травмами госпитализирована в больницу.

Сотрудники ГИБДД Ставрополя обращаются к пешеходам переходить дорогу только на зелёный сигнал светофора, дорожить своей жизнью и не пытаться испортить её водителям.

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