В Ставрополь автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку
Инцидент произошёл 23 ноября, около 13:40, на перекресте проспекта Кулакова и улицы Ленина Ставрополя. Водитель машины «ГАЗ» во время поворота налево сбил 80-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Ставрополя.
- Пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному пешеходу на запрещающий сигнал светофора, - уточнили правоохранители. - В результате ДТП пожилая женщина с травмами госпитализирована в больницу.
Сотрудники ГИБДД Ставрополя обращаются к пешеходам переходить дорогу только на зелёный сигнал светофора, дорожить своей жизнью и не пытаться испортить её водителям.
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