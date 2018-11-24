2018-11-24T09:33:39+03:00
Происшествия

В Дагестане закрыт наркопритон

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Избербаше сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД закрыт наркопритон. Дом принадлежал 47-летнему жителю Каякентского района, который периодически предоставлял это место наркоманам для «непосредственного использования».

- 47-летний мужчина был задержан, - сообщает пресс-служба МВД по Дагестану - При личном досмотре при нем была обнаружена 19,27 гр. марихуаны.

В доме ещё находились двое мужчин, подтвердившие факт употребления наркотических веществ в стенах здания. В притоне также обнаружены и изъяты необходимые для употребления наркотиков предметы и вещества.

Таким образом, было возбуждено уголовное дело по статье 232 (организация и содержание наркопритона) и 228 (незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотиков) УК РФ. Следствие проверяет все обстоятельства дела.

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