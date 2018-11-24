У ставропольца изъяли полкило марихуаны

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-24T10:53:25+03:00

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В Благодарненском городском округе полицейскими из незаконного оборота изъято свыше четырёхсот граммов марихуаны

В результате отработки имеющейся оперативной информации полийеские установили, что 58-летний местный житель хранит запрещенные вещества. В ходе обыска в одной из комнат, а также подсобных помещениях полицейские изъяли 25 газетных свертков с веществом растительного происхождения.

Содержимое свертков направили на экспертизу, результаты которой показали, что изъятое является марихуаной массой более 400 граммов. Гражданина доставили в отдел полиции, где он пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).