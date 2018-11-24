2018-11-24T11:59:04+03:00
Общество

Садоводы Ставрополья получат поддержку в 300 млн рублей

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На частичную компенсацию затрат могут рассчитывать cтавропольские сельхозпроизводители, заложившие в 2018 году новые многолетние плодовые и ягодные сады, а также те, кто ухаживает за ранее созданными садами. По решению губернатора Ставрополья аграриям-садоводам из казны частично компенсируют текущие расходы.

- Сельхозтовапроизводители Ставропольского края, выполнившие в 2018 году закладку новых садов и ухаживавшие за садами, заложенным в прошлых годах, могут воспользоваться поддержкой от государства в 300 млн рублей, - заявил первый замминистра сельского хозяйства края Сергей Измалков.

На эти цели из федерального и краевого бюджета в 2018 году власти дополнительно выделят 300 миллионов рублей. Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обсудил с инвесторрами планы по возможному возрождению яблоневого сада в Минераловодском округе. Также стало известно, что в 2018 году на Ставрополье фермеры получат примерно около полтора миллиона яблоневых саженцев.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Команда Ессентуков – победитель краевой Юниор-лиги КВН 2018
Житель Пятигорска продал автомобиль друга на запчасти
У ставропольца изъяли полкило марихуаны
В Дагестане закрыт наркопритон
В Ставрополь автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку
В Северной Осетии в аварии с семью машинами погибли два человека
Миллиардеры Магомедовы останутся под арестом - суд
Республиканская детская многопрофильная больница Черкесска получила сертификат на 1,5 млн. рублей
В КБР полицейские раскрыли кражу из квартиры
В «Гармонии» поздравят мам
Несанкционированная торговля в Ессентуках стала крупногабаритной
Областной противоболевой центр ОКДЦ помогает пациентам избавиться от боли
Ставрополь может стать столицей «Тотального диктанта» в 2019 году
В Минводах наградили продавщицу, прогнавшую грабителей шваброй
Ессентуки возглавили Национальный рейтинг санаторных туристических брендов
Ставрополец сломал банкомат, пытаясь расплатиться купюрами «банка приколов»
Стратегию развития НКО в России обсудили в Махачкале
В Махачкале шесть полицейских попали под следствие за пытки местного жителя
Военно-грузинская дорога открыта для всех видов транспорта
В Пятигорске на трассе сгорел автомобиль
На новой границе Чечни и Ингушетии поставили арку
В Ставропольском крае осудили фермера и его адвоката за взятку
Ингушетия направила гуманитарку в Сирию
Ессентукский парк Победы украсили новые светильники
Второклассник, попавший под колеса в Кисловодске, умер в реанимации