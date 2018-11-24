Садоводы Ставрополья получат поддержку в 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-24T11:59:04+03:00

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На частичную компенсацию затрат могут рассчитывать cтавропольские сельхозпроизводители, заложившие в 2018 году новые многолетние плодовые и ягодные сады, а также те, кто ухаживает за ранее созданными садами. По решению губернатора Ставрополья аграриям-садоводам из казны частично компенсируют текущие расходы.

- Сельхозтовапроизводители Ставропольского края, выполнившие в 2018 году закладку новых садов и ухаживавшие за садами, заложенным в прошлых годах, могут воспользоваться поддержкой от государства в 300 млн рублей, - заявил первый замминистра сельского хозяйства края Сергей Измалков.

На эти цели из федерального и краевого бюджета в 2018 году власти дополнительно выделят 300 миллионов рублей. Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обсудил с инвесторрами планы по возможному возрождению яблоневого сада в Минераловодском округе. Также стало известно, что в 2018 году на Ставрополье фермеры получат примерно около полтора миллиона яблоневых саженцев.