Житель Пятигорска продал автомобиль друга на запчасти
Житель Пятигорска на днях продал своему приятелю автомобиль в рассрочку. По условиям покупатель должен был вернуть оставшуюся сумму за машину в течение двух недель.
Однако срок истёк, а обещанные деньги на банковский счет продавца так и не поступили. На связь знакомый тоже упорно не выходил.
Тогда потерпевший житель Пятигорска немедленно обратился за помощью в полицию. Правоохранители начали искать и разыскали недобросовестного покупателя. Он рассказал, что успел сдать автомобиль заявителя на запчасти в ближайшую автомастерскую. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Идет расследование преступления.
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