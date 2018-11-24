2018-11-24T13:11:29+03:00
Происшествия

Житель Пятигорска продал автомобиль друга на запчасти

Михаил ЮЖНЫЙ
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Житель Пятигорска на днях продал своему приятелю автомобиль в рассрочку. По условиям покупатель должен был вернуть оставшуюся сумму за машину в течение двух недель.

Однако срок истёк, а обещанные деньги на банковский счет продавца так и не поступили. На связь знакомый тоже упорно не выходил.

Тогда потерпевший житель Пятигорска немедленно обратился за помощью в полицию. Правоохранители начали искать и разыскали недобросовестного покупателя. Он рассказал, что успел сдать автомобиль заявителя на запчасти в ближайшую автомастерскую. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Идет расследование преступления.

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