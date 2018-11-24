Команда Ессентуков – победитель краевой Юниор-лиги КВН 2018

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-24T14:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в краевом центре подвели итоги КВН лиги школьников. Среди десятка команд со всего края повезло дебютантам. По решению жюри 1 место Юниор-лиги КВН 2018 завоевала команда из Ессентуков «Курортники».

2 место досталось команде «Малая Академия Наук»;3 место - «Селфи Айфоновна Инстаграм»; Призы от партнера Юниор-Лиги КВН «Российского движения школьников» получили: Лучший актер — Егор Кузнецов, команда «Малая Академия Наук»; Лучшая актриса — Каролина Кароева, команда «Селфи Айфоновна Инстаграм»; Лучшая шутка — команды «M'N' Dance» принесла им ценные подарки от спонсоров.

Ессентукская команда «Курортники» получили сертификат на сумму 30.000 т.р. для участия в Международном фестивале детских команд КВН.