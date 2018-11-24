Cпециалисты из Москвы решат какие здания сносить в Дагестане

СЕГОДНЯ 17:52 2018-11-24T17:52:08+03:00

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Минстрой России направил в Дагестан специалистов для решения проблем с незаконными строительством, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Специалисты Минстроя РФ прибудут в Дагестан для решения проблем с незаконной застройкой. Они проведут рекогносцировку в целях отработки алгоритма дальнейших решений.

Как сообщил представитель пресс-службы, глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что республике накопилось большое количество проблем в области градостроительства и архитектуры, которые требуют комплексного и незамедлительного решения.

По словам руководителя региона, есть более 30 судебных решений, в соответствии с которыми можно снести эти незаконно построенные здания.