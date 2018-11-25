В Дагестане на 17 лет посадили насильника

СЕГОДНЯ 07:26 2018-11-25T07:26:58+03:00

Изменить размер текста: A A

За неоднократное насилование 11-летней племянницы супруги осудили жителя Дагестана. Приговор вынес Карабудахкентский районный суд. 40-летнего преступника приговорили к 17 годам тюрьмы.

- Насильственные действия сексуального характера он совершал в 2016-2017 годах, - говорят в республиканской прокуратуре. - С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима и с ограничением свободы на 2 года и 6 месяцев.