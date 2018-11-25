В Северной Осетии мужчина бросил в обидчика гранату

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-25T09:34:23+03:00

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В Северной Осетии росгвардейцы нашли мужчину, бросившего гранату в гостя ресторана. Как выяснилось, боеприпас полетел в обидчика после драки уже на улице у входа в заведение.

- В ссоре один из драчунов бросил в оппонента предмет, похожий на гранату. Боеприпас не взорвался, - рассказали в управлении Росгвардии по РСО-Алания. - Взрывотехники обезвредили его. Задержанного передали полицейским.

Из-за чего произошла потасовка, не сообщается.