Санатории Кисловодска остались без тепла из-за аварии
Утечку обещают устранить в ближайшие часы
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В городе-курорте Ставропольского края 4 санатория лишились тепла из-за утечки на теплотрассе.
Как говорят спасатели регионального МЧС, отопление отключили в санаториях Кисловодска еще в 9 утра.
- Диаметр трубы 273 мм, сталь. В настоящее время ограничена подача тепла в санаторий «им. Георгия Димитрова», санаторий «Смена», санаторий «им. С.М. Кирова» и санаторий «Кисловодск», - сказали спасатели. - Планируемое время восстановления 14-00 сегодня.