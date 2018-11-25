В Ставрополе рабочая неделя начнется с дождей

СЕГОДНЯ 18:09 2018-11-25T18:09:16+03:00

Но зима не за горами

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Три дня новой недели обещают ставропольцам быть теплыми.

По данным регионального Гидрометцентра, в понедельник осадков не ожидается, а дневная температура достигнет 8 градусов. Но во вторник и среду при температуре 7-10 градусов местами пройдут дожди. По ночам столбики термометров опустятся ниже 0. Исключение - среда.

Но не стоит прятать пуховики и шапки. Уже в четверг в краевую столицу придет зима. Ночью температура опустится до минус 7 градусов, выпадет снег, поднимется восточный ветер.

Днем будет не так холодно, но плюсовой температуры не ожидается.

После четверга температура будет только падать.