В Ставрополе рабочая неделя начнется с дождей
Но зима не за горами
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Три дня новой недели обещают ставропольцам быть теплыми.
По данным регионального Гидрометцентра, в понедельник осадков не ожидается, а дневная температура достигнет 8 градусов. Но во вторник и среду при температуре 7-10 градусов местами пройдут дожди. По ночам столбики термометров опустятся ниже 0. Исключение - среда.
Но не стоит прятать пуховики и шапки. Уже в четверг в краевую столицу придет зима. Ночью температура опустится до минус 7 градусов, выпадет снег, поднимется восточный ветер.
Днем будет не так холодно, но плюсовой температуры не ожидается.
После четверга температура будет только падать.