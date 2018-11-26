На Ставрополье в ДТП с пассажирской "Газелью" пострадали 8 человек
Пассажирская "Газель" столкнулась с легковым автомобилем утром 26 ноября в Изобильненском районе Ставрополья, есть пострадавшие. Об этом сообщает краевое управление ГИБДД.
Около 8 часов утра на 36 километре автодороги "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское", по неустановленным пока причинам, произошло лобовое столкновение ехавших навстречу друг другу "Газели" и "Тойоты".
- В результате происшествия в больницубыли срочно доставлены на "Скорой помощи" водитель и шесть пассажиров "Газели" и водитель иномарки, - уточнили в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.
На месте происшествия работают наряды ДТП и спецслужбы, обстоятельства случившегося и степень ответственности каждого из участников данной автоаварии устанавливаются.
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