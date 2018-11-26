У здания МВД в Махачкале сгорел автомобиль
Причины инцидента уточняются
Причина возгорания пока не установлена. Автомобиль удалось потушить подоспевшим на место пожарнымФото: Социальные сети
Изменить размер текста:
Очевидцы сообщают о горящем автомобиле у здания МВД в Махачкале. Причины возгорания автомобиля временно не ясны. Информация о пожаре размещена в местных группах в социальных сетях.
— Чёрная иномарка загорелась на пересечении проспекта Расула Гамзатова и улицы Дахадаева. Рядом здание МВД и популярная кофейня, но улица полностью пустая. Где хозяин машины — непонятно.
Прибывшие по вызову очевидца пожарные справились с огнём. Причины возгорания пока неизвестны, люди предполагают, что мог загореться один из механизмов в газовом оборудовании мишины.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»