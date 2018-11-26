У здания МВД в Махачкале сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-26T11:43:51+03:00

Причина возгорания пока не установлена. Автомобиль удалось потушить подоспевшим на место пожарным Фото: Социальные сети

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Очевидцы сообщают о горящем автомобиле у здания МВД в Махачкале. Причины возгорания автомобиля временно не ясны. Информация о пожаре размещена в местных группах в социальных сетях.

— Чёрная иномарка загорелась на пересечении проспекта Расула Гамзатова и улицы Дахадаева. Рядом здание МВД и популярная кофейня, но улица полностью пустая. Где хозяин машины — непонятно.

Прибывшие по вызову очевидца пожарные справились с огнём. Причины возгорания пока неизвестны, люди предполагают, что мог загореться один из механизмов в газовом оборудовании мишины.