2018-11-26T11:43:51+03:00
Происшествия

У здания МВД в Махачкале сгорел автомобиль

Причины инцидента уточняются
Андрей ЗОБОВ
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Причина возгорания пока не установлена. Автомобиль удалось потушить подоспевшим на место пожарнымПричина возгорания пока не установлена. Автомобиль удалось потушить подоспевшим на место пожарнымФото: Социальные сети
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Очевидцы сообщают о горящем автомобиле у здания МВД в Махачкале. Причины возгорания автомобиля временно не ясны. Информация о пожаре размещена в местных группах в социальных сетях.

— Чёрная иномарка загорелась на пересечении проспекта Расула Гамзатова и улицы Дахадаева. Рядом здание МВД и популярная кофейня, но улица полностью пустая. Где хозяин машины — непонятно.

Прибывшие по вызову очевидца пожарные справились с огнём. Причины возгорания пока неизвестны, люди предполагают, что мог загореться один из механизмов в газовом оборудовании мишины.

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