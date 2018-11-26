На Ставрополье бездомный попытался убить накормившую его пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-26T12:07:30+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье передано в суд дело бездомного, который попытался зарезать невинную пенсионерку. Женщина пустила подозреваемого в дом и приветила хлебом и солью, но мужчина выхватил нож и попытался убить благодетельницу.

Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, 69-летняя жительница Шпаковского района 1 июля впустила бездомного. Сердобольная хозяйка поддалась на мольбы незнакомца накормить его. Но после обеда, вместо «спасибо», подсудимый схватил кухонный нож и попытался убить пожилую хозяйку.

К счастью, женщина оказалась не из робкого десятка и смогла дать достойный отпор нападавшему. Это спасло ей жизнь, а подозреваемый скрылся с места преступления. Позже его разыскали сорудники полиции.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств по резонансному нападению. С обвинительным заключением прокурора дело передано в суд для рассмотрения по существу.