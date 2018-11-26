2018-11-26T12:07:30+03:00
Происшествия

На Ставрополье бездомный попытался убить накормившую его пенсионерку

Женщина смогла дать отпор и чудом выжила
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
После вкусного обеда вместо «спасибо» гость напал на пенсионеркуПосле вкусного обеда вместо «спасибо» гость напал на пенсионеркуФото: Дарья ИСАЕВА
Изменить размер текста:

На Ставрополье передано в суд дело бездомного, который попытался зарезать невинную пенсионерку. Женщина пустила подозреваемого в дом и приветила хлебом и солью, но мужчина выхватил нож и попытался убить благодетельницу.

Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, 69-летняя жительница Шпаковского района 1 июля впустила бездомного. Сердобольная хозяйка поддалась на мольбы незнакомца накормить его. Но после обеда, вместо «спасибо», подсудимый схватил кухонный нож и попытался убить пожилую хозяйку.

К счастью, женщина оказалась не из робкого десятка и смогла дать достойный отпор нападавшему. Это спасло ей жизнь, а подозреваемый скрылся с места преступления. Позже его разыскали сорудники полиции.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств по резонансному нападению. С обвинительным заключением прокурора дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе водитель сбил школьника во дворе
На Юге России начал работать отраслевой сельскохозяйственный хаб
В Ессентуках наградили лучших танцоров
У здания МВД в Махачкале сгорел автомобиль
На Ставрополье в ДТП с пассажирской "Газелью" пострадали 8 человек
Дорога, закрытая в Ставропольском крае из-за ледяного дождя, вновь открыта
В Ставрополе рабочая неделя начнется с дождей
В санатории Кисловодска вернули тепло
Стала известна дата открытия елочных базаров в Ставрополе
В Дагестане попытались застрелить заслуженную артистку
Санатории Кисловодска остались без тепла из-за аварии
В Северной Осетии мужчина бросил в обидчика гранату
В Дагестане на 17 лет посадили насильника
Cпециалисты из Москвы решат какие здания сносить в Дагестане
На Ставрополье в частном доме взорвался газ
Команда Ессентуков – победитель краевой Юниор-лиги КВН 2018
Житель Пятигорска продал автомобиль друга на запчасти
Садоводы Ставрополья получат поддержку в 300 млн рублей
У ставропольца изъяли полкило марихуаны
В Дагестане закрыт наркопритон
В Ставрополе автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку