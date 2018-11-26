В Ессентуках наградили лучших танцоров

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-26T12:20:50+03:00

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Большой танцевальный марафон проходил в городском Доме культуры Ессентуков. На XIV Всероссийский фестиваль-конкурс по хореографии приехали более 1500 участников из Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Астрахани, Усть-Лабинска, Рязани, Ростова-на-Дону и многих других городов.

Конкурсанты разных возрастов в роскошных костюмах демонстрировали хореографические таланты на сцене, удивляя своими номерами не только зрителей, но и жюри. Таланты участников оценивали по нескольким критериям. В состав жюри вошли профессиональные хореографы, руководители танцевальных школ из разных городов России.

По результатам в различных номинациях Гран-при конкурса получили: народный хореографический ансамбль «Узоры» (Астрахань), народный ансамбль кавказского танца «Арагви» (Новороссийск), народный ансамбль эстрадного танца «Грейс» (Волжский), образцовый хореографический ансамбль «Подсолнухи» (Астрахань), хореографический ансамбль «Гармония» (Кисловодск).