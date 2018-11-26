На Юге России начал работать отраслевой сельскохозяйственный хаб

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-26T13:13:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве состоялась отраслевая конференция ПАО Сбербанк: «Итоги программы 2018. Тренд АПК - переход к экспортной модели развития». В ней приняли участие представители руководства министерства сельского хозяйства РФ, отраслевых союзов и 15 крупнейших компаний АПК России.

По мнению большинства выступавших, цель обеспечения продовольственной безопасности страны достигнута. Однако сейчас стоит новая задача, поставленная Президентом РФ, - существенное расширение доли России на мировом рынке (до 45 млрд долларов в финансовом эквиваленте).

Главной темой обсуждения стала синхронизация стратегии власти, предприятий агропромышленного комплекса и Сбербанка по выполнению указов. Обсуждались механизмы льготного кредитования, элементы экосистемы Сбербанка, созданные для продвижения отечественных товаров на международные рынки, мнение отраслевых экспертов по наиболее перспективным для экспорта товарам.

Сбербанк - лидер финансирования отрасли. Банк предлагает индивидуальные условия кредитования для всех категорий клиентов - от малых фермерских хозяйств до крупных многоотраслевых холдингов. Решения предлагаются в любой подотрасли АПК - от классического растениеводства до глубокой переработки. Банк применяет глубокий анализ в каждом проекте вне зависимости от его сложности и бюджета.

- Принципиальным в работе банка является создание экосистемы, позволяющей нашим клиентам решать комплексные, стратегические задачи, такие как вывод продукции на зарубежные рынки, - отметил Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. - Речь не идет только о кредитах или расчетном обслуживании, мы говорим о доступности для наших партнеров: - технологий позволяющих находить покупателей продукции в любой точке мира; - всего массива накопленных отраслевых знаний, показывающих как новые возможности для бизнеса, так и предостерегающих от известных банку рисков; - инструментов снижения всех видов рисков, связанных с экспортной деятельностью.

Юго-Западный банк - один из лидеров кредитования отрасли в системе Сбербанка. В ноябре на Юге был создан отраслевой хаб, который позволяет клиентам выбирать перспективные направления бизнеса и способы максимального раскрытия потенциала каждого из реализуемых проектов. Активная работа и выдающиеся успехи ЮЗБ в реализации Программы были удостоены награды, которую торжественно вручили замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова и первый зампредсед правления Сбербанка Александр Ведяхин лично председателю Юго-Западного банка Евгению Титову.

- Агропромышленный комплекс - один из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики на юге России. Важную роль в этом играет конструктивное взаимодействие с финансовыми структурами, - подчеркнул Евгений Титов. - Сельское хозяйство и пищевая промышленность - это четверть кредитного портфеля Юго-Западного банка. Потенциал формируется благодаря высоким объемам производства зерновых и масличных культур, развитой инфраструктуре и логистическому положению. Благодаря поддержке банка в южных территориях реализован ряд производственных и инфраструктурных проектов, которые также стали частью аналитической базы для нашего отраслевого хаба.

На правах рекламы