В Ставрополе водитель сбил школьника во дворе

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-26T14:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе водитель сбил ребенка во дворе. Инцидент произошёл на днях утром.

Водитель автомобиля «Ваз 2106», ехавший по внутридворовой территории дома № 28/3 улице 50 лет ВЛКСМ Ставрополя, сбил 12-летнего пешехода. Мальчик, как оказалось, гулял во дворе со сверстниками.

- В результате ДТП школьник с диагнозом «вывих голеностопа» был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. Выяснилось, что водитель данного автомобиля был трезв,- сообщает пресс-служба ГИБДД Ставрополья.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники ГИБДД напоминают всем родителям о необходимости обучения своих детей умению обеспечивать свою безопасность на дороге и беречь свою жизнь.