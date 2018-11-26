2018-11-26T15:05:27+03:00
Общество

Невинномысск остался без воды из-за коммунальной аварии

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты устраняют коммунальную аварию в городе Невинномысске Ставропольского края, из-за которой днем 26 ноября в городе была экстренно прекращена подача воды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

- В связи с аварийными работами на Фрунзенском водоводе с 13:00 мск и до полной ликвидации аварии полностью прекращена подача воды, - говорится в сообщении.

В зоне отключения находятся жители десятка улиц, три школы, четыре детских сада, гостиница и инфекционная больница - всего более 10 тыс. человек.

Сейчас идет ремонт поврежденного водовода. Вода может вернуться в дома горожан в ближайшее время.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав Дагестана проверяет смерть новорожденного в больнице Махачкалы
Суд отказался освобождать чеченского правозащитника
В Ставрополе водитель сбил школьника во дворе
На Юге России начал работать отраслевой сельскохозяйственный хаб
В Ессентуках наградили лучших танцоров
На Ставрополье бездомный попытался убить накормившую его пенсионерку
У здания МВД в Махачкале сгорел автомобиль
На Ставрополье в ДТП с пассажирской "Газелью" пострадали 8 человек
Дорога, закрытая в Ставропольском крае из-за ледяного дождя, вновь открыта
В Ставрополе рабочая неделя начнется с дождей
В санатории Кисловодска вернули тепло
Стала известна дата открытия елочных базаров в Ставрополе
В Дагестане попытались застрелить заслуженную артистку
Санатории Кисловодска остались без тепла из-за аварии
В Северной Осетии мужчина бросил в обидчика гранату
В Дагестане на 17 лет посадили насильника
Cпециалисты из Москвы решат какие здания сносить в Дагестане
На Ставрополье в частном доме взорвался газ
Команда Ессентуков – победитель краевой Юниор-лиги КВН 2018
Житель Пятигорска продал автомобиль друга на запчасти
Садоводы Ставрополья получат поддержку в 300 млн рублей
У ставропольца изъяли полкило марихуаны
В Дагестане закрыт наркопритон
В Ставрополе автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку