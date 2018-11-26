Невинномысск остался без воды из-за коммунальной аварии
Специалисты устраняют коммунальную аварию в городе Невинномысске Ставропольского края, из-за которой днем 26 ноября в городе была экстренно прекращена подача воды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
- В связи с аварийными работами на Фрунзенском водоводе с 13:00 мск и до полной ликвидации аварии полностью прекращена подача воды, - говорится в сообщении.
В зоне отключения находятся жители десятка улиц, три школы, четыре детских сада, гостиница и инфекционная больница - всего более 10 тыс. человек.
Сейчас идет ремонт поврежденного водовода. Вода может вернуться в дома горожан в ближайшее время.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»