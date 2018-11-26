Невинномысск остался без воды из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-26T15:05:27+03:00

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Специалисты устраняют коммунальную аварию в городе Невинномысске Ставропольского края, из-за которой днем 26 ноября в городе была экстренно прекращена подача воды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

- В связи с аварийными работами на Фрунзенском водоводе с 13:00 мск и до полной ликвидации аварии полностью прекращена подача воды, - говорится в сообщении.

В зоне отключения находятся жители десятка улиц, три школы, четыре детских сада, гостиница и инфекционная больница - всего более 10 тыс. человек.

Сейчас идет ремонт поврежденного водовода. Вода может вернуться в дома горожан в ближайшее время.