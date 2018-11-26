Суд отказался освобождать чеченского правозащитника

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-26T16:55:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев останется под стражей. Сегодня Шалинский городской суд не удовлетворил прошение его адвоката с предложением передать правозащитника в руки главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной и политика Григория Явлинского как поручителей.

Защита настаивала на этом, поскольку свидетели уже опрошены, а значит, со слов адвоката, высказанное ранее предположение судьи о возможном влиянии Титиева на следствие уже не актуально. Но суд все же остался при том же мнении и считает, что на поруки его хочет взять друг и коллега, а Титиев при наличии загранпаспорта может уехать к семье заграницу.

Напомним, главу "Мемориала" задержали в январе. В машине нашли наркотики. Чтобы он не сбежал, его арестовали. Сам Оюб Титиев вины не признает.