2018-11-26T16:55:37+03:00
Происшествия

Суд отказался освобождать чеченского правозащитника

Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев останется под стражей. Сегодня Шалинский городской суд не удовлетворил прошение его адвоката с предложением передать правозащитника в руки главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной и политика Григория Явлинского как поручителей.

Защита настаивала на этом, поскольку свидетели уже опрошены, а значит, со слов адвоката, высказанное ранее предположение судьи о возможном влиянии Титиева на следствие уже не актуально. Но суд все же остался при том же мнении и считает, что на поруки его хочет взять друг и коллега, а Титиев при наличии загранпаспорта может уехать к семье заграницу.

Напомним, главу "Мемориала" задержали в январе. В машине нашли наркотики. Чтобы он не сбежал, его арестовали. Сам Оюб Титиев вины не признает.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав Дагестана проверяет смерть новорожденного в больнице Махачкалы
Невинномысск остался без воды из-за коммунальной аварии
В Ставрополе водитель сбил школьника во дворе
На Юге России начал работать отраслевой сельскохозяйственный хаб
В Ессентуках наградили лучших танцоров
На Ставрополье бездомный попытался убить накормившую его пенсионерку
У здания МВД в Махачкале сгорел автомобиль
На Ставрополье в ДТП с пассажирской "Газелью" пострадали 8 человек
Дорога, закрытая в Ставропольском крае из-за ледяного дождя, вновь открыта
В Ставрополе рабочая неделя начнется с дождей
В санатории Кисловодска вернули тепло
Стала известна дата открытия елочных базаров в Ставрополе
В Дагестане попытались застрелить заслуженную артистку
Санатории Кисловодска остались без тепла из-за аварии
В Северной Осетии мужчина бросил в обидчика гранату
В Дагестане на 17 лет посадили насильника
Cпециалисты из Москвы решат какие здания сносить в Дагестане
На Ставрополье в частном доме взорвался газ
Команда Ессентуков – победитель краевой Юниор-лиги КВН 2018
Житель Пятигорска продал автомобиль друга на запчасти
Садоводы Ставрополья получат поддержку в 300 млн рублей
У ставропольца изъяли полкило марихуаны
В Дагестане закрыт наркопритон
В Ставрополе автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку