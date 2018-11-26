Минздрав Дагестана проверяет смерть новорожденного в больнице Махачкалы

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-26T17:48:39+03:00

В трагедии могут быть виноваты медики

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Специалисты министерства здравоохранения по Республике Дагестан проверяют трагическую смерть новорожденного в пером родильном доме Махачкалы. В это время соцсети пестрят слухами о вине медиков.

— Создана специальная экспертная комиссия. По итогам её работы будет установлено, были ли допущены дефекты и нарушения в оказании медпомощи беременной пациентке со стороны врачей, детально устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства.

Истиные причины смерти младенца сможет определить только судебно-медицинская экспертиза. Она уже проводится, однако достоверные результаты возможно будет получить лишь спустя некоторое время.

В это время в социальных сетях распространяется информация о том, что, на самом деле, ребёнок погиб из-за халатности медиков.