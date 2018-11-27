Во Владикавказе полиция арестовала грабителей могил
Мародеров, грабивших могилы, задержали на днях полицейские во Владикавказе. Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте ГУ МВД по Северной Осетии.
В дежурную часть полиции поступила информация, что трое неизвестных парней грузят ограждения, украденные с кладбища на улице Дивизионная. На месте событий правоохранители задержали с поличным 32-летнего местного жителя и двух подростков 2001 и 2002 годов рождения.
Погрузив ворованные кладбищенские ограждения в грузовик, преступники уже собирались покинуть место преступления. Но их арестовала полиция. Задержанные признали свою вину и рассказали, что демонтировали ограждения, чтобы сдать в ближайший пункт приема металла, а грузовик они наняли через фирму такси.
Открыто уголовное дело. Идет расследование.
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