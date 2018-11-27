2018-11-27T11:26:56+03:00
Происшествия

Во Владикавказе полиция арестовала грабителей могил

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мародеров, грабивших могилы, задержали на днях полицейские во Владикавказе. Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В дежурную часть полиции поступила информация, что трое неизвестных парней грузят ограждения, украденные с кладбища на улице Дивизионная. На месте событий правоохранители задержали с поличным 32-летнего местного жителя и двух подростков 2001 и 2002 годов рождения.

Погрузив ворованные кладбищенские ограждения в грузовик, преступники уже собирались покинуть место преступления. Но их арестовала полиция. Задержанные признали свою вину и рассказали, что демонтировали ограждения, чтобы сдать в ближайший пункт приема металла, а грузовик они наняли через фирму такси.

Открыто уголовное дело. Идет расследование.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Северная Осетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банки предлагают ставропольцам обменять мелочь
В Ставрополе водитель сбил ребенка, переходившего дорогу вместе с матерью
Конституционный суд РФ начал слушание по делу границы между Чечнёй и Ингушетией
В новогоднюю ночь в Ессентуках выступит диджей Грув
В детсаду Чечни ребёнок задохнулся, застряв в перилах кровати
Житель Минеральных Вод попытался убить друга, приглянувшегося его жене
Ставропольский краевой суд утвердил отказ возбудить дело о пытках геев в Чечне
Вячеслав Битаров наградил Станислава Черчесова орденом "Слава Осетии"
Минздрав Дагестана проверяет смерть новорожденного в больнице Махачкалы
Суд отказался освобождать чеченского правозащитника
Невинномысск остался без воды из-за коммунальной аварии
В Ставрополе водитель сбил школьника во дворе
На Юге России начал работать отраслевой сельскохозяйственный хаб