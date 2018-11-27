2018-11-27T10:42:46+03:00
Общество

Ставропольский краевой суд утвердил отказ возбудить дело о пытках геев в Чечне

Максим Лапунов уверяет, что сидел в тюрьме из-за сексуальной ориентации
Алена БЕЛЯЕВА
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В Ставрополе в краевом суде признали законным решение об отказе возбудить уголовное дело о пытках Максима Лапунова, которое было принято Следственным комитетом России. Сам Лапунов утверждает, что его преследовали из-за сексуальной ориентации, когда мужчина приехал на работу в Чечню в марте прошлого года.

Максим Лапунов сообщил, что больше двух недель находился в чеченской тюрьме, где его избивали и пытали. Мужчина рассказал, что в камере с ними находилось еще много других заключенных, которые оказались за решеткой только из-за того, что они геи.

Лапунов написал заявление в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело. Тогда мужчина попытался действовать через суд, но и тот не встал на его сторону.

Возможно, защитники Максима обратятся в Европейский суд по правам человека.

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