Житель Минеральных Вод попытался убить друга, приглянувшегося его жене
В Минеральных водах ревнивый муж попытался убить приглянувшегося его жене друга. Мужчина успел оказать сопротивление, благодаря этому и смог выжить.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, преступление произошло в середине августа дома у пострадавшего. Супружеская пара пришла на застолье, все крепко выпили. Однако когда подозреваемый засобирался домой, его жена стала протестовать, пожелав остаться ещё не какое-то время. Вспыхнул скандал.
В результате разбирательств ревнивый супруг режил, что дама его сердца неровно дышит к хозяину квартиры. В ярости он схватил нож и попытался покончить с конкурентом. Он успел нанести пострадавшему удар в грудь, однако мужчина смог оказать сопротивление, благодаря чему выжил.
После инцидента ревнивого супруга забрали в полицию. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
Суд арестовал 59-летнего подозреваемого до окончания следствия.
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