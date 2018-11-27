2018-11-27T11:20:53+03:00
Происшествия

Житель Минеральных Вод попытался убить друга, приглянувшегося его жене

Мужчина успел оказать сопротивление, чем спас свою жизнь
Андрей ЗОБОВ
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В Минеральных водах ревнивый муж попытался убить приглянувшегося его жене друга. Мужчина успел оказать сопротивление, благодаря этому и смог выжить.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, преступление произошло в середине августа дома у пострадавшего. Супружеская пара пришла на застолье, все крепко выпили. Однако когда подозреваемый засобирался домой, его жена стала протестовать, пожелав остаться ещё не какое-то время. Вспыхнул скандал.

В результате разбирательств ревнивый супруг режил, что дама его сердца неровно дышит к хозяину квартиры. В ярости он схватил нож и попытался покончить с конкурентом. Он успел нанести пострадавшему удар в грудь, однако мужчина смог оказать сопротивление, благодаря чему выжил.

После инцидента ревнивого супруга забрали в полицию. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Суд арестовал 59-летнего подозреваемого до окончания следствия.

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