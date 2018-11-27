В детсаду Чечни ребёнок задохнулся, застряв в перилах кровати

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-27T11:39:06+03:00

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Следственный комитет Чеченской Республики установил причины смерти полуторагодовалого воспитанника детского сада «Солнышко» в селе Гойты. Оказалось, что мальчик задохнулся, застряв в перилах кровати.

— Следствием установлено, что в 2017 году директор частного детсада безо всякого оформления приняла воспитанника, не достигшего двухлетнего возраста. За ребёнка просто попросила мать. Через небольшое время, после дневного отдыха ребёнка обнаружили мёртвым. Мальчик задохнулся, застряв между планками двухъярусной детской кроватки, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Чеченской Республике.

Вину за произошедшее следователи возложили на директора дошкольного заведения. Она не создала безопасные условия для воспитанников и установила кровати, не соответствующие росту детей. Также отдых во время «тихого часа» не контролировала воспитательница, которая могла бы спасти жизнь полуторагодовалому мальчику.

По решению прокурора, уголовное дело было передано в суд. За халатность и предоставление некачественных услуг директору грозит до 6 лет тюрьмы и крупный штраф.