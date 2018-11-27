В новогоднюю ночь в Ессентуках выступит диджей Грув

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-27T12:09:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Подготовка к Новому году в Ессентуках проходит под девизом: «Город мой, моя семья». Многие улицы уже радуют горожан и гостей своим праздничным убранством. Специалисты управления архитектуры разработали макеты светодиодных фигур, гирлянд, занавесей. Лазерный проектор превратит здание гостиницы «Маяк» в большой экран, на улице Интернациональной зажгутся новогодние шары, на Ленина появится звездное панно, а в парке Победы - яркие елки. Лучшие в оформлении предприятия и организации получат награды.

Большая подготовительная работа сейчас проходит во всех подразделениях администрации. Впервые в городе-курорте пройдет «Парад снеговиков». Именно они будут создавать сказочную атмосферу на Театральной площади, которую в праздничные дни посещают около 100 тысяч человек. Заявки на участие в «Параде снеговиков» принимает ДК, первые желающие участвовать в конкурсе уже есть.

Официальный старт новогодним праздникам будет дан 14 декабря С 16.30 здесь шумно и весело пройдет церемония зажжения огней ессентукской елки. Помимо проведения интерактивной программы со сказочными героями, Дед мороз выберет себе самого красивого и необычного помощника-снеговика. Свои двери откроет и избушка Деда мороза- временная ессентукская резиденция, которая будет работать ежедневно с 16.00 до 19.00. Именно здесь, по традиции, после общения со сказочным старцем у ессентукской малышни сбывается все самое сокровенное.

31 декабря станет кульминационным днем широкого городского гулянья. Встречать Новый год в Ессентуках начнут в 18.00 с показа новогодних картин «под открытым небом» на Театральной площади. Шоу-программа новогодней ночи пока держится в секрете. В 24 часа ессентучан и гостей города ждет яркий новогодний фейерверк, с 23.00 до часу ночи новогоднюю дискотеку проведет диджей Грув. Знаменитость порадует поклонников своим творчеством и исполнит новые композиции.