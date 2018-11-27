Конституционный суд РФ начал слушание по делу границы между Чечнёй и Ингушетией

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-27T12:38:54+03:00

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Конституционный суд Российской Федерации начал рассмотрение дела о легитимности соглашения об установлении границ между Чечнёй и Ингушетией.

В ходе процесса глав республик представляют их адвокаты. Представители Юнус-Бека Евкурова и Рамзана Кадырова единогласно заявили, что руководство регионов считает документ полностью соответствующим главному закону страны.

— Со своей стороны, мы просим (суд) признать соглашение об установлении границы и соответствующий закон конституционным, — сказал журналистам адвокат Александр Орлов, представляющий интересы главы Ингушетии.

Надежду на то, что решение КС России поставит точку в прениях выразил и представляющий Рамзана Кадырова адвокат Гаиб Берсункаев.

Напомним, что соглашение об установлении границ между Чечнёй и Ингушетией было подписано главами республик 26 сентября. После его утвердили парламенты регионов, однако среди граждан Ингушетии это решение вызвало серьёзный резонанс. Именно ингушские оппозиционеры подали первый запрос о проверки конституционности в региональный КС, где документ был признан незаконным.

Однако Юнус-Бек Евкуров немедленно отреагировал на это, подав иск в высшую инстанцию, ведь, по его словам, вопросы о легитимности соглашений между субъектами федерации может рассматривать лишь федеральный Конституционный суд.