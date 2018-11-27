2018-11-27T13:29:34+03:00
Происшествия

В Ставрополе водитель сбил ребенка, переходившего дорогу вместе с матерью

Пешеходы пересекали проезжую часть не по правилам
Алена БЕЛЯЕВА
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В Ставрополе под колеса автомобиля "Лада 219170" попал мальчик, который переходил проезжую часть вместе с мамой. Пешеходы решили нарушить правила и не воспользовались "зеброй", которая находилась неподалеку.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по региону, авария произошла 26 ноября около трех часов дня на улице 50 лет ВЛКСМ.

Пешеходы решили перебежать дорогу в районе дома № 33/2. Мать мальчика не пострадала, а вот 8-летний ребенок получил травмы головы и перелом ключицы. Его госпитализировали в местную больницу.

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