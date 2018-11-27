2018-11-27T14:19:06+03:00
Общество

Банки предлагают ставропольцам обменять мелочь

Анна БОРИСОВА
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В Ставропольском крае по инициативе Банка России возобновляется акция «Вернём монету в обращение». В период акции все желающие могут прийти в банки, участвующие в акции, и обменять накопившиеся монеты на банкноты.

- В регионе весной уже проходила эта акция. Тогда граждане сдали в банки монет на сумму свыше 1 млн рублей, — комментирует Марина Тохова, заместитель управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России. — Кстати, в период акции приятным подарком станет возможность обмена мелочи на памятные монеты номиналом 10 рублей, которые Банк России выпустил в ознаменование предстоящей Универсиады 2019 года.

В акции примут участие 8 банков Ставропольского края, причем 4 из них не будут взимать комиссию за обмен, а остальные снизят её до минимального размера. В большинстве банков-участников акция пройдет до середины декабря, а в некоторых офисах в январе-феврале 2019 года. Условия необходимо уточнить непосредственно в кредитной организации: время работы офисов, адреса, где можно будет получить памятные монеты, а также количество и номинал монет, которые нужно сдать для их получения могут отличаться.

По данным Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России с начала 2018 года в Ставропольском крае выпущено в обращение монет на сумму более 86,2 миллионов рублей. В среднем на каждого человека в стране приходится 445 монет.

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