Ставропольцы стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-27T16:18:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье стали больше болеть простудой и гриппом. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в управлении Роспотребнадзора по краю, на сегодняшний день зафиксирован рост заболеваемости на 5,51 процента. В больницы за помощью почти обратились девять с половиной тысяч жителей края.

До сих пор на Ставрополье идет прививочная кампания, которая направлена на сокращение числа заболевших. Сейчас в регионе иммунизировано более 1,1 млн. человек, в том числе 296 399 детей.