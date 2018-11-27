2018-11-27T16:18:39+03:00
Общество

Ставропольцы стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

В крае за помощью врачей обратились 9416 жителей
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье стали больше болеть простудой и гриппом. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в управлении Роспотребнадзора по краю, на сегодняшний день зафиксирован рост заболеваемости на 5,51 процента. В больницы за помощью почти обратились девять с половиной тысяч жителей края.

До сих пор на Ставрополье идет прививочная кампания, которая направлена на сокращение числа заболевших. Сейчас в регионе иммунизировано более 1,1 млн. человек, в том числе 296 399 детей.

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