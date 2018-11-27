Ессентукские «моржи» открыли на озере 30-й купальный сезон

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-27T16:05:16+03:00

В заплыве приняли участие 60 человек от 10 до 80 лет

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В последние ноябрьские выходные на городском озере Ессентуков открылся зимний купальный сезон. В заплыве приняли участие 60 приверженцев здорового образа жизни от 10 до 80 лет.

В последние 3 года в Ессентуках моржевание стало популярным и среди детей. Активисты клуба ЗОЖ с малолетства прививают здоровые привычки местной ребятне. Сам клуб в эти дни отметил 30-летний юбилей.

Как сказал на торжественной линейке руководитель клуба Виктор Басурин, в ряды сторонников ЗОЖ вступают все больше горожан, и Ессентуки по праву можно назвать территорией здоровья. Порадовала в день открытия и вода. +4 градуса для «моржей» считаются комфортными.

В честь праздника активистам вручили почетные грамоты. Завершили юбилей чаепитием на свежем воздухе. В ближайших планах ессентукских «моржей» 4 зимних погружения, приуроченных к важным датам. Ближайший заплыв 1 декабря посвятят Дню инвалида.