Ессентукские «моржи» открыли на озере 30-й купальный сезон
В последние ноябрьские выходные на городском озере Ессентуков открылся зимний купальный сезон. В заплыве приняли участие 60 приверженцев здорового образа жизни от 10 до 80 лет.
В последние 3 года в Ессентуках моржевание стало популярным и среди детей. Активисты клуба ЗОЖ с малолетства прививают здоровые привычки местной ребятне. Сам клуб в эти дни отметил 30-летний юбилей.
Как сказал на торжественной линейке руководитель клуба Виктор Басурин, в ряды сторонников ЗОЖ вступают все больше горожан, и Ессентуки по праву можно назвать территорией здоровья. Порадовала в день открытия и вода. +4 градуса для «моржей» считаются комфортными.
В честь праздника активистам вручили почетные грамоты. Завершили юбилей чаепитием на свежем воздухе. В ближайших планах ессентукских «моржей» 4 зимних погружения, приуроченных к важным датам. Ближайший заплыв 1 декабря посвятят Дню инвалида.
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