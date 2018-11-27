В Дагестане «ворожея» обманула доверчивую больную на 1,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-27T17:39:35+03:00

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В Дагестанском Кизляре полицейские поймали «целительницу» и «ворожею», обманувшую доверчивую собеседницу в Instagram на 1,3 миллиона рублей. 19-летней девушке грозит уголовная ответственность за мошенничество.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по республике, пострадавшая познакомилась с «ворожеей» в социальных сетях. Больная женщина пожаловалась на здорове, а собеседница предложила свою помощь.

Сначала пострадавшая сомневалась в способностях мошенницы. Однако та, с разных аккаунтов, убедила женщину в том, что «ворожея» обладает впечатляющей силой. Тогда больная согласилась на магическое исцеление и за 9 месяцев заплатила предполагаемой преступнице 1 миллион 300 тысяч рублей.

Полицейские нашли мошенницу в Кизляре и посадили под домашний арест. Оказалось, что ранее 19-летняя девушка уже была судима за кражу и хранение наркотиков.

Расследование уголовного дела по факту мошенничества продолжается. Девушке грозит до 10 лет колонии.