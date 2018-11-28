На Ставрополье построоят ещё один музей «Россия — Моя история»
Планируется строительство нового исторического комплекса на территории пятигорского парка Победы. Информация была озвучена на совещании под председательством главы минстроя Ставрополья Алексея Когарлыцкого.
По данным участников прошедшей встречи, музейный комплекс в столице СКФО будет немного больше того, который уже построили архитекторы в Ставрополе. Запланированы несколько дополнительных экспозиций, зал будет рассчитан примерно на 450 мест.
Реализация проекта в Пятигорске позволит в ближайшее время завершить создание единого патриотического мегацентра на Ставрополье.
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