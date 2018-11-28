2018-11-28T08:38:19+03:00
Общество

На Ставрополье построоят ещё один музей «Россия — Моя история»

Михаил ЮЖНЫЙ
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Планируется строительство нового исторического комплекса на территории пятигорского парка Победы. Информация была озвучена на совещании под председательством главы минстроя Ставрополья Алексея Когарлыцкого.

По данным участников прошедшей встречи, музейный комплекс в столице СКФО будет немного больше того, который уже построили архитекторы в Ставрополе. Запланированы несколько дополнительных экспозиций, зал будет рассчитан примерно на 450 мест.

Реализация проекта в Пятигорске позволит в ближайшее время завершить создание единого патриотического мегацентра на Ставрополье.

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