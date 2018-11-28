В Пятигорске ищут хулигана, сломавшего ногой вывеску магазина
Некий пока еще неизвестный хулигана сломал ногой вывеску магазина в Пятигорске и попал на видео камер наружного наблюдения.
ЧП это произошло на проспекте Кирова. Молодой человек в спортивном костюме просто шёл мимо магазина, с разворота сильно ударил ногой светящуюся вывеску и убежал в неизвестном направлении.
Владелец магазина предложил драчливому «каратисту» добровольно возместить весь нанесенный ущерб в течение двух дней. Однако тот так и не нашелся. Тогда мужчина написал заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о вобуждении уголовного дела. Идет поиск хулигана.
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