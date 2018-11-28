На Ставрополье из-за сильного тумана произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-28T10:29:19+03:00

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Сильный туман стал причиной смертельной аварии на Ставрополье. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, ДТП произошло 27 ноября около семи часов утра на 122 километре трассы "Светлоград-Благодарный-Буденновск".

Водитель "Шкоды Фабия" выехал на встречную полосу, чтобы обогнать попутный автомобиль, но не учел, что из-за сильного тумана видимость значительно снизилась, и врезался в "Ладу Калину". Последняя после удара по инерции продолжила движение и слетела с трассы.

В результате столкновения от полученных травм на месте аварии скончался 45-летний владелец российского авто. Его два пассажира получили переломы и были доставлены в больнице.

25-летний виновник аварии травм избежал. На его счету нет неоплаченных штрафов и нарушений ПДД.