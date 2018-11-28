Житель Ставрополья зарезал друга за оскорбление любимой жены

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-28T11:13:17+03:00

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В Будённовске за оскорбление супруги разгневанный муж зарезал собственного друга во время застолья. Теперь ревностному защитнику грозит до 15 лет колонии.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, инцидент произошёл 20 ноября, в ходе бурной пьянки дома у одного из мужчин. Слово за слово — произошла небольшая ссора, в которой пострадавший допустил нелесные высказывания в адрес жены подозреваемого. Взбешённый супруг не смог простить оскорбления, схватил нож и нанёс единственный смертельный удар в грудь.

Откачать пострадавшего не получилось — мужчина скончался на месте. Подозреваемого в убийстве немедленно задержали и заключили под стражу. Сейчас следователи собирают доказательства его вины.

Если версия правоохранителей подтвердится, мужчине грозит до 15 лет колонии строгого режима.