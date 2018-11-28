На Ставрополье построили высокотехнологичное овощехранилище

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-28T11:45:36+03:00

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Директор Ставропольского филиала РСХБ Зоя Тихомирова приняла участие в торжественной церемонии открытия высокотехнологичного овощехранилища ООО СХП «Агроинвест», входящего в состав Группы компаний «Иррико». Старт новому логистическому центру дали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

РСХБ направил на финансирование проекта около 350 млн рублей. Овощехранилище оборудовано системой охлаждения на всех этапах производственного процесса, начиная с входа продукции с поля до момента выхода готовой продукции. Современный комплекс по хранению и фасовке овощей построен в соответствии с законами логистики: на производственной площадке размещены 4 современные линии по калибровке, фасовке, мойке, полировке, паллетизации овощей, общая мощность которых позволяет реализовывать 500 тонн готовой продукции в сутки, упакованной в фасовке 2,5 кг, 5 кг, и 25 кг.

- Группа компаний «Иррико» - надежный партнер Россельхозбанка и одна из крупнейших компаний региона. Запуск этого мощного комплекса будет способствовать социально-экономическому развитию Ставропольского края. Это яркий пример эффективного взаимодействия бизнеса и Россельхозбанка, – отметила директор Ставропольского филиала РСХБ Зоя Тихомирова.

Предприятия Группы компаний Иррико располагаются на территории Ипатовского, Апанасенковского и Петровского районов Ставропольского края. Общая посевная площадь – 26 тысяч гектаров, в том числе, под орошением – 6,5 тысячи гектаров.

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АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал работу в 2000 году, сегодня в структуре филиала 28 дополнительных и операционных офисов.

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