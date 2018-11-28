В Черкесске девушки жестоко избили мальчика-инвалида

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-28T12:14:35+03:00

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Полицейские Черкесска нашли подростков, жестоко избивших инвалида на спортивной площадке. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Карачаево-Черкесии.

В ходе опознания мальчик узнал главного агрессора — 18-летнего жителя села Усть-Джегута. Он тут же дал признательные показания. Также в избиении принимал участие его друг. Однако в процессе опознания оказалось, что кроме молодых людей, забивали инвалида ногами три молодые девушки — жительницы республиканской столицы.

Сейчас полицейские ждут результатов медэкспертизы, которая должна определить тяжесть повреждений пострадавшего, а, значит, и степень ответственности участников издевательства над инвалидом.

Сам инцидент произошёл 20 ноября в Черкесске. Мальчик гулял рядом с медколледжем, и решил поиграть в мяч со сверстниками. Сначала пустили его в игру, но юноша никогда не отличался хорошей спортивной формой, поэтому играл вяло, чем сильно раздражал других ребят.

В какой-то момент, он нечаянно попал в сокомандника мячом. Разразился конфликт. Испуганный парень решил уйти домой, но его нагнали и жестоко избили. Очнувшись через несколько часов парень с трудом доковылял до соседнего кафе, где ему помогли вызвать «Скорую», доставившую инвалида в больницу.

Напомним, что пострадавший Азамат А., с детства является инвалидом по зрению и слуху.