2018-11-28T13:20:22+03:00
Происшествия

В Пятигорске ищут водителя иномарки, сбившего школьника

Он перетащил ребенка на обочину и скрылся
Евгения СОКОРЕВА
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Сегодня утром 11-летний мальчик попал под колеса легковушки в Пятигорске. ДТП произошло на улице Дзержинского в районе дома №5. Водитель после наезда вышел из машины, перетащил ребенка на обочину и уехал. Школьник с переломом ноги сейчас в больнице. Машину разыскивают полицейские.

- Предположительно, наезд был совершён водителем автомашины "Тойота Камри" черного цвета, - сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края. - Всем, владеющим какой-либо информацией о данном происшествии, а также о личности водителя - просьба сообщить по телефону дежурной части Отдельного Батальона ДПС города Пятигорска - 97-63-14, либо 02.

Сбежавшему с места ДТП грозит лишение прав.

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