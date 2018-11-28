2018-11-28T14:57:01+03:00
Происшествия

Во Владикавказе полицейский спас детей от нападения бойцовской собаки

При этом сам правоохранитель получил рваные раны
Андрей ЗОБОВ
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Родители мальчиков выразили глубокую благодарность мужественному полицейскому. Фото: кадр видеоРодители мальчиков выразили глубокую благодарность мужественному полицейскому. Фото: кадр видео
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Во Владикавказе инспектор дорожно-патрульной службы спас двух ребят от смерти в лице обезумевшей бойцовской собаки. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Республике Северная ОсетияАлания.

Валентин Цховребов вернулся домой после суточного дежурства, собирался ложиться, когда услышал с улице детские крики. Полицейский бросился на помощь — оказалось, что на ребят напала бойцовская собака. Пёс уже повалил мальчиков, и вгрызся в одного из них. Правоохранителю удалось оттащить и прогнать обезумевшего зверя, но собака успела вцепиться и в него.

После инцидента Валентин вызвал «Скорую». Медики оказали необходимую помощь детям с рваными ранами и гематомами и доставили их в больницу. Лишь после этого сам лейтенант озаботился своим здоровьем — пёс подрал и прокусил его ногу.

История так и осталась бы неизвестной, ведь скромный мужчина ни о чём не рассказал коллегам. Но родители мальчишек и соседи полицейского написали благодарственное письмо министру МВД республики.

— К Вам обращаются жители улицы Гоголя Владикавказ с большой благодарностью за действия Вашего сотрудника, лейтенанта полиции Цховрсбова Валентина, который, рискуя своим здоровьем, спас малолетних детей от смерти, вытащив их из пасти, сам получив рваные раны. Просим Вас поощрить мужественного сотрудника! — Говорится в тексте благодарственного письма.

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