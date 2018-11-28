В Дагестане три села остались без газа из-за аварии
Специалисты восстанавливают газоснабжение в двух районах Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
- Село Чапаево Новолакского района и два населенных пункта - Пятилетка и Акнада - Хасавюртовского района остались без газа из-за аварии. В обоих случаях обнаружен частичный разрыв сварного шва на газопроводе высокого давления. Авария была остановлена закрытием задвижки, - уточнили в ведомстве.
Информация о ЧП поступила 13:00 от диспетчера "Газпром газораспределение Дагестан". Завершить срочные аварийно-восстановительные работы планируется к 17:00.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»