В Дагестане три села остались без газа из-за аварии

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-28T16:04:59+03:00

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Специалисты восстанавливают газоснабжение в двух районах Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

- Село Чапаево Новолакского района и два населенных пункта - Пятилетка и Акнада - Хасавюртовского района остались без газа из-за аварии. В обоих случаях обнаружен частичный разрыв сварного шва на газопроводе высокого давления. Авария была остановлена закрытием задвижки, - уточнили в ведомстве.

Информация о ЧП поступила 13:00 от диспетчера "Газпром газораспределение Дагестан". Завершить срочные аварийно-восстановительные работы планируется к 17:00.