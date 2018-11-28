В КЧР капитан полиции из антикоррупционного отдела вымогал три "iPhone" и полмиллиона

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-28T17:03:03+03:00

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В столице Карачаево-Черкесии полицейский из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД попался на вымогательстве. Капитану полиции 41 год. С хозяина магазина сотовых телефонов он спрашивал три "iPhone XS" и полмиллиона рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственных органов республики, сотрудник перед этим арестовал товар из этого магазина на 2 млн рублей для проверки на контрафакт.

Владельца полицейский поставил перед выбором: делаешь, как я прошу, или несешь гораздо большие убытки. Но хозяина такое положение дел не устроило. На вымогательство он пожаловался в ФСБ.

По факту вымогательства и получения взятки в крупном размере на капитана завели уголовное дело.