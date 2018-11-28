2018-11-28T18:23:36+03:00
Происшествия

В Дагестане уволен начальник проигравшего в русскую рулетку полицейского

Несчастный на спор прострелил себе голову в присутствии руководства
Андрей ЗОБОВ
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В Хасавюрте по итогам служебной проверки уволен начальник Центра по противодействию экстремизму городского МВД. Его подчинённый 25 октября на спор выстрелил себе в голову в присутствии начальства. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил собственный источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, что трагедия произошла в одном из кафе Хасавюрта. Выпивший полицейский сначала решил пострелять в воздух — вышел из заведения, поставил «Стечкина» в автоматический режим и высадил в небо всю обойму.

Вернувшись, он похвастал поступком перед сидевшими в кафе друзьями, среди которых был и непосредственный начальник полицейского. Его предупредили, что последний патрон, нередко, может заклинить, разгорелся спор. В результате, чтобы не упасть в грязь лицом, полицейский решил сыграть в «русскую рулетку», приставив оружие к виску. И, к ужасу присутствующих, проиграл.

Несчастного доставили в реанимацию, где он через несколько дней скончался. После инцидента в МВД по Дагестану пообещали, что по итогам проверки начальник погибшего понесёт суровое дисциплинарное наказание.

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