Под Ставрополем пьяный водитель шлагбаум и пытался скрыться
В дежурную часть Госавтоинспекции Грачевского района поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что водитель грузового автомобиля сбил шлагбаум, установленный возле его дома, и пытается скрыться с места происшествия.
По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые задержали водителя.
По внешним признакам он был пьян, что подтвердило проведенное освидетельствование. Водитель пояснил, что возвращался из гостей, и зная, что на центральной улице находится экипаж ГИБДД, решил объехать через проулок, однако, не заметил установленный шлагбаум.
Теперь автолюбителю грозит до 2 лет лишения прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.
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