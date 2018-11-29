Под Ставрополем пьяный водитель шлагбаум и пытался скрыться

СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-29T08:37:00+03:00

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В дежурную часть Госавтоинспекции Грачевского района поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что водитель грузового автомобиля сбил шлагбаум, установленный возле его дома, и пытается скрыться с места происшествия.

По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые задержали водителя.

По внешним признакам он был пьян, что подтвердило проведенное освидетельствование. Водитель пояснил, что возвращался из гостей, и зная, что на центральной улице находится экипаж ГИБДД, решил объехать через проулок, однако, не заметил установленный шлагбаум.

Теперь автолюбителю грозит до 2 лет лишения прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.