Ставропольцы перевели триста тысяч телефонным аферистам из другого региона

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-29T10:36:32+03:00

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В Ставропольском крае нашли мошенников, которые по телефону представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Своим жертвам они говорили, что с их счетов по ошибке сняли деньги или карты заблокировали. Для решения всех проблем аферисты просили перечислить деньги на свои счета.

Полицейские получили 22 обращения от обманутых ставропольцев, которые в общей сложности подарили злоумышленникам 330 тысяч рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, преступников нашли. Ими оказались жители Курганской области.

- Мужчины признались в содеянном и пояснили, что похищенные путем обмана денежные средства они обналичивали и распоряжались по своему усмотрению, - добавили в ведомстве.