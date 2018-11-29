Школы, многоэтажки и детсады Пятигорска остались без воды

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-29T12:08:40+03:00

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Сегодня, 29 ноября, в Пятигорске отключили воду в нескольких районах. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, из-за ремонта на улицах Ермолова и Ипподромная до вечера многоэтажки, школы и детские сады остались без воды.

- Временно прекращена подача питьевой воды в районах "Новопятигорск" и "Скачки", - говорят сотрудники ведомства.

Как сообщает "Кавминводоканал", под отключение попадают:

- Основная общеобразовательная школа № 10 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 48)

- "Колобок", детский сад № 5 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 84)

- "Берёзка", детский сад № 11 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 104)

- "Ромашка", санаторий (ул. Ермолова, 213)

- МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина (ул. Февральская, 283/1)

Питьевую воду обещают привозить по поступающим заявкам в диспетчерскую "Кавминводоканал".

Телефоны: 8(8793)33-26-60, 33-06-28, 97-37-29.

Воду должны включить к 18.00.